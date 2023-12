Dicas para garantir a melhor entrega de flores em todo Portugal

A importância de escolher a florista certa

No jogo do amor, enviar flores é como marcar um pénalti: a escolha certa do executor é fundamental e o primeiro passo para marcar um golo é escolher a florista certa. E quem melhor para finalizar o seu desejo do que a líder em Portugal, a Interflora? Escolher a florista certa não só garante que as suas flores cheguem frescas e bonitas, como também assegura que são entregues exactamente no momento que deseja. Uma boa florista entende o quão importante é cada pedido, seja um simples presente ou uma grande declaração de amor.



Dicas para uma entrega de flores de sucesso

Seja de que parte do país seja feito o envio, há algumas dicas essenciais a ter em mente. Para começar, a escolha das flores é crucial. As rosas e os lírios são sempre uma aposta segura, mas porque não optar um arranjo único e pessoal? No site da Interflora saiba mais sobre a linguagem das flores e aprenda qual a melhor variedade para expressar os seus sentimentos. Depois de escolher o arranjo perfeito, tenha em atenção as seguintes dicas:

Escolha flores frescas e da estação: duram mais tempo e são mais fáceis de encontrar; Opte pela entrega de flores ao início da manhã ou ao final da tarde para evitar o calor do dia; Adicione um toque pessoal ao arranjo, seja através da escolha de flores específicas ou de uma mensagem especial; Certifique-se de que o endereço do destinatário está correto. Nada mais frustrante do que flores entregues no local errado!

Estas dicas simples podem fazer toda a diferença para uma entrega bem-sucedida de flores em Lisboa ou em qualquer outro lugar de Portugal.



Entrega de flores de Norte a Sul do país

Está sem ideias para o arranjo que pretende enviar? Não se preocupe, no site da Interflora vai encontrar uma variedade inigualável de arranjos florais, prontos para alegrar o dia de qualquer pessoa. Deixamos alguns exemplos:

Cumplicidade : um buquet de rosas e lírios, que ajudará a expressar todo o amor e carinho que sente pela sua mãe.

: um buquet de rosas e lírios, que ajudará a expressar todo o amor e carinho que sente pela sua mãe. Sê incrivel hoje : um ramo com alstroemerias e flores mistas em lilás e amarelo para iluminar o dia do seu amigo mais querido e demostrar todo o orgulho e confiança que tem por ele.

: um ramo com alstroemerias e flores mistas em lilás e amarelo para iluminar o dia do seu amigo mais querido e demostrar todo o orgulho e confiança que tem por ele. Ramo do Florista: Vermelho: Envie uma verdadeira obra de arte, criada com paixão e habilidade pelos nossos floristas. Surpreenda aquela pessoa especial com um desenho floral que transborda criatividade e sensibilidade!

Para facilitar a escolha do seu presente, a Interflora divide o país em quatro regiões: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Sul, Madeira e Açores. Cada região tem uma seleção especial de flores e arranjos, que são escolhidos de acordo com as espécies mais adequadas para cada clima e época do ano.

No Norte, por exemplo, é possível encontrar flores típicas da região, como o lírio-do-campo e a camélia, que são perfeitas para presentear alguém que mora na região ou para levar um cheirinho do Norte para quem está longe. Já na região Centro, a Interflora oferece uma seleção de flores mais tropicais, como as orquídeas, que são símbolo de elegância e sofisticação.

Para a entrega de flores em Lisboa e Vale do Tejo, a empresa trabalha com uma grande variedade de flores, desde as mais clássicas até as mais exóticas. Nesta região, é possível encontrar rosas, gerberas, margaridas e muitas outras espécies. Já no Sul do país, terá uma seleção de flores mais coloridas e vibrantes, como os girassóis e as tulipas, que são perfeitas para alegrar o dia de quem recebe o presente.



Dicas para envios internacionais

Se é um dos muitos portugueses espalhados pelo estrangeiro, tenha certeza que a tarefa de enviar flores para seus entes queridos em Portugal não precisa ser um bicho de sete cabeças. Como diria o velho ditado, “não há distância que a saudade não alcance”.

Portanto, não importa se vive ou está em Londres, Sidney ou Timbuktu, com a Interflora a entrega de flores em Portugal é garantida.



Dica-bónus: uso do humor na entrega de flores

Uma entrega de flores pode ficar ainda melhor com um toque de humor! Rir é universal e torna qualquer situação mais leve e alegre. Porque não fazer o mesmo com a sua entrega de flores?

Considere adicionar ao arranjo uma mensagem engraçada como “Espero que gostes destas flores, foram as únicas que não comi!” ou “Estas flores são como piadas más: elas podem fazer-te rir ou chor de tão más que são! Mas prometo que o perfume delas é muito melhor do que o cheiro das minhas piadas!”. Claro, tudo com muito bom gosto e respeito.

Essas são apenas algumas ideias para adicionar um toque de humor às suas entregas de flores. Afinal, quem não gostaria de receber flores e ainda dar boas gargalhadas? Enfim, que este guia seja o seu manual para a felicidade floral.

Quer esteja a enviar de Coimbra ou de Paris, ou seja a entrega de flores em Lisboa, vá e espalhe algum amor com flores!