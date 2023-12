Banco Alimentar recolhe mais de quatro mil quilos de alimentos em Almeirim

Os voluntários do Banco Alimentar Contra a Fome recolheram mais de quatro mil quilos de alimentos na campanha de recolha de bens alimentares, que decorreu entre 2 e 3 de dezembro, no distrito de Santarém e no restante país.

Segundo dados do Banco Alimentar de Santarém, a que O Almeirinense teve acesso, nas várias superfícies comerciais do concelho de Almeirim, foram recolhidas 4.441 quilos de alimentos que serão distribuídos pelas mais de 70 associações do distrito apoiadas pelo Banco Alimentar de Santarém, estruturas que desempenham um papel crucial na ajuda às famílias que se encontram numa situação mais vulnerável.

Nesta 56ª edição, o concelho de Almeirim voltou a ser solidário e contribui com o mesmo número de alimentos que em 2022, sendo que a maioria dos alimentos são não perecíveis, tais como leite, conservas, azeite, óleo, arroz, açúcar, farinha ou massas.

A Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome de Santarém recolheu no total 54.122 quilos nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.