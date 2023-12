Paço dos Negros vence dérbi com o Benfica do Ribatejo. U. Almeirim volta a perder

O dérbi entre Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo sorriu aos pacenses que venceram o jogo, em partida a contar para 6ª jornada do campeonato distrital da segunda divisão. Já o União de Almeirim somou nova derrota, desta feita em casa frente ao Entroncamento.

O dérbi concelhio entre Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo foi vencido pelos visitantes, que chegaram à vantagem através do capitão Nuno Ramos. O jogo ficou ainda marcado pela expulsão de um jogador do Benfica do Ribatejo, aos 30 minutos da partida.

O União de Almeirim continua a sua má fase e voltou a perder em casa por 1-2 perante o Entroncamento. O novo treinador, Cajú, soma três derrotas em três partidas ao comando dos almeirinenses.