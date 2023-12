Comunidade une-se para criar ‘Rota dos Presépios – Natal para todos para todos’ em Fazendas de Almeirim

A freguesia de Fazendas de Almeirim tem, desde o dia 10 de dezembro e até 6 de janeiro de 2024, uma Rota de Presépios pela ruas da vila criados pela comunidade e que tem por objetivo a divulgação do trabalho artesanal, pessoal ou familiar, assim como institucional, na concepção e criação de presépios.

Os12 presépios de pessoas particulares e/ou coletivas podem ser visitados ao longo das ruas da vila, tendo como ponto principal, o largo infante D. Henrique e rua S. José, nas imediações da capela de S. José e Igreja da Sagrada Família. A exposição dos presépios está em locais particulares e públicos com a devido autorização das entidades detentoras dos espaços.

Segundo a organização, a iniciativa teve como mote e alavanca a comemoração do oitavo centenário da construção do primeiro presépio por São Francisco de Assis, em 1223, como modo de propagação da fé e ensinamento da vida de Jesus.

“É assim criada uma rota pelas ruas da vila, com os presépios participantes assinalados num mapa próprio para o efeito. De participação voluntária, a rota estará disponível de 10 de dezembro a 06 de janiero, com o cumprimento do horário de visita imposto por cada um dos criadores no respetivo local”, assinala a organização.

A mesma fonte adianta que a iniciativa tem o objetivo de “angariar fundos, bens alimentares e de higiene para apoio às famílias carenciadas”, em colaboração com a Cáritas de Fazendas de Almeirim, sendo que as dádivas podem ser entregues nos locais assinalados.

Outro dos objetivos prende-se com a promoção “do exercício físico, em forma de caminhada, sendo possível a rota como guia neste período, mas também o convívio entre a comunidade, assim como, a promoção da vila de Fazendas de Almeirim, e concelho de Almeirim, dando assim mais uma atividade de lazer ao típico turismo gastronómico já existente”, conclui.

A ‘Rota dos Presépios – Natal para todos para todos’ é uma iniciativa levada a cabo pela paróquia de São José de Fazendas de Almeirim e a Cáritas, em parceira com o Agrupamento de Escuteiros de Fazendas de Almeirim e o Município de Almeirim.

Veja aqui a rota: