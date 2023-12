No dia 12 de dezembro, entre as 09h e as 13h, irá ocorrer nas instalações do Destacamento Territorial de Santarém (Rua Tenente Valadim), uma ação de recolha de sangue de cariz voluntário.

O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, convida todos os seguidores a participar em tão nobre e, relevante ação de solidariedade.

(imagem genérica)