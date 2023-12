Biblioteca Municipal de Almeirim com novo horário em 2024

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval vai ter novo horário de funcionamento, passando a estar aberta durante a hora do almoço. O estabelecimento vai funcionar entre as 9h30 e as 18 horas de segunda a sexta-feira

Já o serviço “Bibliomóvel” passará a estar no Parque das Laranjeiras e na Zona Norte, e continuará a servir as localidades da Azeitada, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis, Foros de Benfica, Tapada, Paço dos Negros, Marianos e Raposa.

que continuará a deslocar-se aos locais do concelho que não são servidos por uma biblioteca física (Tapada, Paço dos Negros, Marianos, Raposa, Azeitada, Benfica do Ribatejo, Cortiçóis e Foros de Benfica), passa também a estar na Praça Lourenço de Carvalho (Parque das Laranjeira) e na Zona Norte.