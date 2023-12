Corrida de São Silvestre de Almeirim condiciona trânsito na cidade

A 1ª Corrida de S. Silvestre de Almeirim, que se realiza este sábado, dia 30 de dezembro, vai condicionar o trânsito em várias artérias da cidade.

A corrida irá passar por ruas e avenidas bastante movimentadas, como é o caso das Avenida 25 de Abril, rua Dr. Mário Soares, rua Condessa da Junqueira, rua Dionísio Saraiva, zona do Parque das Laranjeiras, Avenida D. João I (Zona Norte), Rua Bernardo Gonçalves, Rua das Milheiras, entre outras.

Para evitar ainda mais constrangimentos, a organização preparou pontos de passagem para os automobilistas na rua dos Aliados. Para além disso, pediu também que aos atletas que irão participar e À população que evitem o estacionamento de viaturas no percurso entre as 19h00 e as 21h00 no dia da corrida.

A organização da corrida é da Associação 20 Kms de Almeirim, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, que se realizará num percurso urbano de 10 quilómetros.

Nos últimos anos a ideia já tinha sido ponderada pela Associação 20 kms de Almeirim, mas ganhou força depois da criação de um grupo nas redes sociais que tinha por objetivo a organização de uma prova deste tipo. Depois desta manifestação de interesse por parte de vários atletas, a Associação 20 Kms de Almeirim, em conjunto com a Câmara Municipal, tomou a decisão de ir ao encontro da vontade de todos e levou avante a realização da prova.

O circuito foi elaborado pela organização, em conjunto com o município e as autoridades. Será totalmente urbano, com um circuito de cerca de 5.300m onde termina uma mini/caminhada e uma segunda volta para a prova de 10 km, com partida em simultâneo e chegada à meta no Parque Desportivo Municipal, ao lado do Pavilhão Alfredo Bento Calado.

No final, após passagem da meta, a organização vai promover um pequeno convívio com momento musical, onde se procederá a entrega dos prémios. Os participantes terão ainda direito a uma sande de porco assado no espeto acompanhado de uma bebida, funcionando ainda um bar de apoio.

A Associação 20 Kms de Almeirim deixa o desafio para todos se unirem de forma a conseguir “uma enorme mobilização no sentido de proporcionar uma primeira prova de referência para futuras edições”.