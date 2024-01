Sónia Colaço concorre nas listas da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém

A almeirinense Sónia Colaço, membro do Partido Ecologista ‘Os Verdes’, vai integrar as listas da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém nas eleições legislativas do próximo dia 10 de março. A escolha foi anunciada no passado domingo, dia 7 de janeiro, em Lisboa.

Sónia Colaço, de 45 anos, é licenciada em biologia e professora, e tem como experiência política os cargos de vereadora na Câmara e eleita na Assembleia Municipal de Almeirim.

“Recuperar a Voz Ecologista no Parlamento” é o mote da campanha dos ‘Os Verdes’, segundo a apresentação oficial de todos os candidatos a nível nacional e onde o partido divulgou publicamente o seu “Manifesto Verde”.

“As políticas ambientais estão transformadas em negócios de favorecimento a grupos económicos, como demonstra o caso da exploração de lítio”, e a “promiscuidade entre o poder económico e o poder político cria as condições favoráveis à corrupção” são as duas primeiras constatações do manifesto, que aponta também os graves problemas a nível do Sistema Nacional de Saúde, na habitação, e na educação.

“É possível mudar de política, é possível alcançar resultados bem diferentes, que promovam o desenvolvimento sustentável do país”, consideram ‘Os Verdes’, para quem “50 anos depois do 25 de abril, está mais do que na hora de exigir políticas justas, que cumpram a Constituição da República Portuguesa, que implementem a igualdade, a liberdade, os direitos fundamentais, a qualidade ambiental, a democracia, e o progresso”.