Santarém assinala 148ª aniversário da morte do Marquês de Sá da Bandeira

O 148º aniversário da morte de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, mais conhecido como Marquês de Sá da Bandeira, foi celebrado no sábado, dia 6 de janeiro, numa homenagem organizada pela Academia Militar em associação com a Câmara Municipal de Santarém.

A cortesia começou com a deposição de uma coroa de flores junto à estátua do Marquês, na Praça de Sá da Bandeira (Largo do Seminário), seguida duma “alocução evocativa da personalidade, vida e obra do militar Marquês de Sá da Bandeira, também fundador da Escola do Exército, antecessora da Academia Militar”.

A cerimónia prosseguiu no Cemitério Municipal de Santarém, onde também foi depositava uma coroa de flores no túmulo do Marquês de Sá da Bandeira.

Participaram na homenagem Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara, major-general João Carlos Cabral de Almeida Loureiro Magalhães, comandante da Academia Militar, João Teixeira Leite, vice-presidente e Nuno Domingos, Diogo Gomes e Beatriz Martins, vereadores da CMS, para além dos representantes da Academia Militar e da Guarda Nacional Republicana, tal como Pedro Sá Nogueira, familiar de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo.