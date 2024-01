Movalmeirim vai iniciar um atelier de Macramé

A MovAlmeirim iniciar com os pontos e técnicas básicas e evoluir para técnicas mais avançadas consoante a evolução de cada formando.

O atelier terá início na próxima sexta-feira dia 2 de fevereiro e decorrerá na sede da MovAlmeirim, todas as sextas feira até ao final do mês de fevereiro, entre as 20h e as 22h. O valor de inscrição será de 38€ e inclui oferta de um kit básico de iniciação.

Faça já a sua inscrição pois temos número limitado de inscrições devido ao espaço disponível.

Pode inscrever-se ou pedir mais informações por resposta a este e-mail ou pelos números 243 047 626, 934 485 991 ou 914 838 684.

“Vamos iniciar 2024 com criatividade!”, apela a MovAlmeirim.