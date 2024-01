Autarquia de Almeirim investe 40 mil euros em novos painéis interativos nas escolas do concelho

As Escolas Básicas de Benfica do Ribatejo, Cortiçóis, Paço dos Negros e Centro Escolar de Fazendas de Almeirim estão dotadas de novos painéis interativos, num investimento de cerca de 40 mil euros por parte do município de Almeirim, que permite melhorar as condições de ensino aos estudantes e proporciona acesso a tecnologias educacionais avançadas.

Os painéis interativos, agora em funcionamento, vem substituir os que a autarquia adquiriu, e na altura foi pioneira, em 2008 e 2010.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, destaca a importância de integrar tecnologias nas salas de aula, reconhecendo seu papel vital na educação contemporânea. No entanto, enfatizou que o uso dessas ferramentas deve ser equilibrado e adequado às necessidades pedagógicas.

“A tecnologia é uma parte essencial de nossas vidas diárias e também desempenha um papel crucial no ambiente educacional. No entanto, é fundamental que seja utilizada com sabedoria e moderação”, afirmou o autarca.

Os novos painéis interativos substituem os quadros interativos mais antigos, proporcionando uma melhor experiência de ensino para alunos e professores.

O próximo passo da autarquia incluiu a instalação dos novos painéis nas Escola Básica Moinho de Vento e Centro Escolar de Almeirim, onde os quadros interativos mais antigos ainda estão em uso. Os quadros interativos retirados destes estabelecimentos, serão recolocados nos jardins-de-infância, onde as exigências de interatividade são menores.

O objetivo é garantir que todas as escolas do município possuam os recursos tecnológicos mais recentes para apoiar o processo educativo.