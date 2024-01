José Marouço na galeria dos “famosos”

José Marouço venceu o prémio Mérito e Excelência da última gala de O ALMEIRINENSE. O médico e ex-presidente da Assembleia Municipal de Almeirim acompanhou a colocação da placa com o seu nome no memorial que perpetua a distinção de setembro.

O homenageado assume que não conhecia este espaço: “Nunca aqui tinha parado e acho que o esforço é meritório, mas julgo que é um pouco em vão. Esta coisa de a gente querer iludir o tempo e, inclusivé, vencer a memória, não se apaga, ao contrário daquilo que habitualmente acontece, poderá ser uma tentativa honesta e interessante, mas não vai ser seguramente um objetivo completamente conseguido porque o tempo sempre se encarregará de fazer desaparecer fisicamente e a memória de mim próprio.”

Recordando a gala de 9 setembro, “a festa foi um acontecimento glamoroso, muito bem organizado, cheio de momentos de grande emoção, sobretudo, para os galardoados, mas como também já lhe disse, sou um pouco avesso a manifestações públicas de apreço sobre a minha pessoa, gosto mais de ser reconhecido em função de cada coisa que faço e de cada palavra que digo.”

Pedro Sousa e Silva, administrador do Jornal, acompanhou a cerimónia e destaca que “este pequeno apontamento, esta homenagem, serve, essencialmente, para eternizar as pessoas no tempo. Neste caso concreto que é o Dr. Marouço, é uma merecida homenagem pelo que foi enquanto homem, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto marido, segundo diz ele, na nossa comunidade. Acho que é importante e é o nosso dever perpetuar estes exemplos no tempo, para as próximas gerações terem estas referências”, conclui.