Estudantes do Politécnico de Santarém vencem 1.ª volta do Global Management Challenge

Diogo Gomes, Diana Jacinto e Diogo Afonso, recém licenciados em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém, venceram a 1.ª volta do Global Management Challenge. O Global Management Challenge é a maior competição de estratégia e gestão do mundo, estando presente em mais de 30 países.

Segundo Diogo Gomes, “a experiência no Global Management Challenge está a ser incrível e muito positiva! Todo este percurso começou numa unidade curricular de Simulação Empresarial, onde trabalhamos com o simulador TOPAZ, onde eu e o meu grupo conseguimos vencer as restantes equipas e é neste momento que surge o “bichinho” de participar no Global Management Challenge.”

Diana Jacinto destaca a importância do simulador para a formação do estudante: “o simulador permite a um recém-licenciado obter uma primeira perspetiva da quantidade de variáveis que se deve considerar no processo de tomada de decisão”, acrescentando que o simulador “ajudou-nos a ter uma visão de como as decisões entre diferentes departamentos de uma empresa estão interligadas e consequentemente têm influência direta entre si, por isso, uma decisão poderá afetar todos os departamentos.”

Digo Afonso refere: “fomos convidados a participar na nova competição do Global Management Challenge, em representação da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Politécnico de Santarém devido ao primeiro lugar conseguido na competição interna na unidade curricular de Simulação Empresarial. Conseguimos ficar em primeiro lugar do grupo, permitindo-nos passar para a segunda fase. Atualmente, estamos entre as 64 melhores equipas da competição. Nesta nova fase, procuramos alcançar o primeiro lugar para podermos avançar para a Final Nacional”.

Os estudantes integram a equipa ESGT Santarém/D4. A equipa encontra-se atualmente a competir na 2ª volta da competição, a qual terminará no dia 16 de janeiro. Os vencedores da 2ª volta, participam na Final Nacional.