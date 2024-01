Bernardinho Soares encabeça lista da CDU por Santarém

Bernardino Soares, ex-líder parlamentar do PCP e ex-presidente da Câmara de Loures, vai encabeçar a lista da CDU em Santarém às eleições legislativas antecipadas de 10 de março, anunciou a coligação que junta PCP e PEV.

Bernardino Soares, de 52 anos, liderou o Grupo Parlamentar do PCP entre 2001 e 2013, ano em que tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Loures, fazendo dois mandatos, até 2021.

Jurista e membro do Comité Central do PCP, Bernardino Soares foi dirigente da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), deputado à Assembleia da República entre a VII à XI Legislaturas, tendo ainda desempenhado funções como membro do Conselho Económico e Social, do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa.

A almeirinense Sónia Colaço, membro do Partido Ecologista ‘Os Verdes’, também vai integrar as listas da CDU pelo círculo eleitoral de Santarém nas eleições legislativas do próximo dia 10 de março. A escolha foi anunciada no passado domingo, dia 7 de janeiro, em Lisboa.

Sónia Colaço, de 45 anos, é licenciada em biologia e professora, e tem como experiência política os cargos de vereadora na Câmara e eleita na Assembleia Municipal de Almeirim.