Temperaturas baixam e estão perto dos 0º entre hoje e sexta-feira

A temperatura vai baixar até aos 4º Celsius entre hoje e sexta-feira, 11 e 12 de janeiro, no concelho de Almeirim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA revelou que o país enfrentará temperaturas “ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano”, devido à influência de uma massa de ar polar, que tem contribuído para valores de temperatura abaixo da média para esta época do ano.

Após uma breve interrupção nos dias 9 e 10 de janeiro, o IPMA alerta que, nos dias 11 e 12 de janeiro, as temperaturas irão descer novamente, especialmente as mínimas, devido à incursão de uma nova massa de ar polar com trajeto continental. Esta influência será gradual, afetando inicialmente o norte da Península Ibérica e, posteriormente, as regiões mais a sul, embora com impacto reduzido.

Entre as 00h00 de hoje e as 23h00 de sexta-feira, são esperadas temperaturas mínimas a rondar os 4º e os 6º e a temperatura máxima não deve superar os 15º. A progressiva influência desta massa de ar polar será notada com um acentuado arrefecimento no final de dia 11, sendo a madrugada de dia 12 a mais fria deste episódio, conforme indicou o instituto.

Está prevista a formação de gelo ou geada e pode ter um impacto significativo na circulação rodoviária, alertou o IPMA.