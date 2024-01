Câmara de Santarém lidera projeto da Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania

A Câmara Municipal de Santarém foi distinguida com o estatuto de líder, no âmbito de um protocolo de parceria, firmado com as Câmaras de Castelo de Vide e de Vendas Novas. Esta colaboração integra a formação da Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania, com o propósito de realçar as referências vivas associadas aos valores da Liberdade e Cidadania, centrando-se no símbolo unificador do 25 de Abril, presente em Santarém, Castelo de Vide e Vendas Novas em diversas manifestações.

O protocolo delineia iniciativas abrangentes, incluindo a preservação da memória e dos símbolos ligados à Liberdade e Cidadania, utilizando ferramentas de digitalização para disponibilizar conteúdos científicos online. A par disso, prevê a instalação de mobiliário e arte urbana em consonância com a Iniciativa New Bauhaus, a criação de uma Cátedra/Centros de Estudos Especializados da Democracia para aprofundar conhecimentos e oferecer suporte educacional às escolas, além da apresentação a cofinanciamento pelo Programa ALENTEJO 2030, da Estratégia Liberdade e Cidadania.

Ricardo Gonçalves, presidente do Município de Santarém, enfatizou que este é um investimento cultural integrado, onde Santarém lidera, visa otimizar a aplicação de fundos comunitários para a construção do MAVU – Museu de Abril e dos Valores Universais.

Nuno Domingos, vereador com o Pelouro da Cultura e do Património Cultural, explicou que esta colaboração entre municípios se alinha com o projeto do Museu de Abril e dos Valores Universais. Destacou ainda a intenção de criar uma Escola Prática da Cidadania e um Centro de Investigação, estabelecendo a parceria com Castelo de Vide e Vendas Novas.

A candidatura, no valor de quatro milhões e cem mil euros, se aprovada, destina-se à reabilitação da Escola Prática de Cavalaria em Santarém e outras intervenções nos restantes municípios, incluindo apoios artísticos nas celebrações do 25 de Abril e nas instalações do Centro de Interpretação Santarém Militar.