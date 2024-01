Hospital de Santarém reforça atividade assistencial nos cuidados hospitalares

Em 2023, o Hospital Distrital de Santarém (HDS), integrado na recém-criada Unidade Local de Saúde da Lezíria, aumentou a atividade assistencial em diversas áreas de atuação, com destaque para as consultas externas, as cirurgias programadas e as sessões de hospital de dia.

Durante o último ano, foram realizadas 193589 consultas, um aumento de 5,3% em relação a 2022. As cirurgias programadas subiram para 10 176, um crescimento de 13,3%. As sessões de hospital de dia também aumentaram para 29 881, representando um acréscimo de 4%, em relação ao período homólogo.

Os serviços de urgência foram bastante solicitados, com 120 214 atendimentos, e 15 219 pacientes foram tratados no internamento.

A presidente do Conselho de Administração do HDS, Ana Infante, atribuiu estes resultados aos “profissionais dedicados que se esforçam diariamente para fornecer os melhores cuidados de saúde”.