Inaugurado novo sistema de radar meteorológico em Coruche

Foi inaugurado, recentemente, o novo sistema de radar meteorológico de polarização dupla em Coruche, localizado na Cruz do Leão. A cerimónia foi presidida por José Maria Costa, Secretário de Estado do Mar, e contou com a presença de Fátima Galhardo, Vice-Presidente da Câmara de Coruche, e de José Guerreiro, presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A atualização do sistema do IPMA, resultante de um investimento de quase 2,8 milhões de euros realizado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dota o equipamento de tecnologia de ponta capaz de assegurar uma melhor observação dos fenómenos meteorológicos no País.



De acordo com o IPMA, o sistema entrou em funcionamento a 29 de novembro de 2023 e permite garantir o reforço e a atualização digital dos meios de observação remota de última geração, recorrendo a radares meteorológicos Doppler de polarização dupla para melhoria tempestiva da vigilância e previsão meteorológica, bem como prevenção operacional de combate a incêndios.