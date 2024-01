Passaram-se 2 anos desde as eleições. Hoje, estão à vista os resultados da maioria absoluta do PS e os efeitos da sua política: uma grave situação económica e social, salários não chegam, reformas são curtas, custo de vida aumenta, dificuldades em pagar as casas, faltam médicos.

Os vários problemas que era urgente enfrentar, aí estão eles por resolver e ainda mais agravados. O voto no PS foi e é uma ilusão e, tal como se provou, daí não virá solução para as nossas vidas.

Alguns números significativos, 25 milhões de euros de lucro por dia dos grupos económicos, os 5% mais ricos concentram 42% da riqueza criada, 12 milhões de euros de lucros por dia da banca, 1600 milhões de euros de benefícios fiscais para os grupos económicos, 8 mil milhões de euros do Serviço Nacional de Saúde que vão parar aos cofres do negócio privado da doença.

Acertar contas com estes números, permitiria, distribuir melhor a riqueza criada pelos trabalhadores, responder ao drama dos 2 milhões de pessoas na pobreza, aliviar os custos da habitação, aumentar reformas e pensões, fixar, com condições, médicos, enfermeiros, e outros profissionais de saúde, baixar preços dos bens alimentares e aumentar os salários de quem trabalha.

PS, PSD, CDS, IL e Chega estão comprometidos até ao pescoço com as práticas que nos trouxeram à situação a que chegámos.

É preciso dar resposta aos problemas. Apenas com um aumento de deputados eleitos pela CDU, poderá ser possível acabar com as injustiças. A batalha eleitoral que se seguirá é uma oportunidade: aproveitemo-la para mudar de política!

José Coutinho Lopes – CDU Almeirim