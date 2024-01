O Dançarém abre o ano de 2024 na cidade templária de Tomar, com uma Oficina de Danças Tradicionais Europeias, pelas 17h na tenda do Mercado Municipal, contando assim com o apoio deste município.

Às 21.30h, e no âmbito de uma parceria local, terá lugar a actuação das ThomarSellium, grupo de danças de Tomar.

Pelas 22h temos o Concerto-Baile com música ao vivo pelo grupo Gandarva; trata-se de um projecto que tem em Tomar a sua estreia no mundo dos bailes folk e é composto por três elementos: Guitarra, Concertina e Violino, que nos guiam através de melodias ancestrais e modernas, tendo como ponto de partida a música tradicional, especialmente do Norte da Europa. O termo Gandarva, usado no Oriente, Índia e Tibet, é dado a músicos que ao tocar materializam linguagens do divino. Este trio pretende através da sua música ser o veículo para uma viagem a planos amplos do espírito, a estados alterados de consciência induzidos pelo chamamento à dança e ao movimento.

Para mais informações, pode consultar as páginas de redes sociais da Associação:

https://www.facebook.com/DancaremSantarem

https://www.instagram.com/dancaremsantarem/