Super-Heróis invadem Coruche a 10 de fevereiro

A tarde de 10 de fevereiro promete ser épica com o retorno da Corrida/Caminhada dos Super-Heróis à Avenida do Sorraia. Num percurso circular de 2,5km, que abraça as margens do rio, são convidadas as famílias e os heroicos participantes a inscreverem-se e juntarem-se à caminhada, sem pressão competitiva. Entretanto, há emoções inéditas nesta edição: a Corrida Infantil oferece aos jovens heróis a oportunidade de exibirem a sua velocidade interplanetária em sprints e corridas de curta distância em percursos retos!

Este ano, a celebração da energia familiar com super-heróis de todas as idades, géneros e feitios promete ser ainda mais contagiante. Todos estão convidados correr em família neste evento único e bem-disposto, organizado pelo Serviço de Desporto do Município de Coruche.