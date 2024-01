Alpiarça recebe Gala de Abertura da “Cidade do Vinho 2024”

Iniciativa promete valorizar a riqueza histórica e a cultura vitivinícola da Região do Ribatejo.

O Território Vinhateiro ganha destaque em Alpiarça com o aproximar da tão aguardada Gala de Abertura da “Cidade do Vinho 2024”, marcada para o dia 27 de janeiro, na prestigiada Quinta da Atela, em Alpiarça. Este evento inaugural, está agendado para as 20h00 e promete ser um marco importante, destacando não só a cultura do vinho, mas também a identidade única e a riqueza histórica da região do Ribatejo.

A Gala contará com a distinta presença dos municípios que se uniram na candidatura conjunta vencedora a “Cidade Portuguesa do Vinho”: Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém. Além disso, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), entidade promotora do projeto, é também presença confirmada no evento.

Este evento não se trata apenas de uma celebração, marca o ponto de partida para um programa anual repleto de eventos, iniciativas culturais, programas de formação e ações de sensibilização totalmente dedicadas ao universo do vinho. O objetivo principal é colocar os vinhos da Região Tejo no epicentro das atenções, destacando não só a sua importância no panorama vitivinícola nacional, mas também internacional.

A Cidade do Vinho 2024 pretende consolidar a Região Tejo como um destino de referência para os amantes do vinho e para todos os curiosos ávidos por descobrir a tradição e a riqueza dos aromas dos vinhos produzidos no Ribatejo. Mais do que um título honorífico, a iniciativa visa impulsionar o desenvolvimento socioeconómico e cultural, alinhado a um plano estratégico que visa potenciar a região e todo o seu património.