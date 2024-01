Coruche: Carnaval nas ruas

Está a chegar um dos eventos mais aguardados pelas crianças!



Na próxima sexta-feira, 2 de fevereiro, pelas 10 horas, cerca de 800 crianças contagiam de alegria as ruas da Vila no Desfile Infantil de Carnaval, organizado pela Câmara Municipal de Coruche.



Este ano vinculado ao tema “A Alegria Saiu à Rua”, que celebra os 50 anos do 25 de Abril, o desfile assume-se como uma oportunidade única para ensinar e aprender, de forma lúdica, sobre valores fundamentais como Liberdade, Democracia, Igualdade e Justiça. Isto, claro, por entre máscaras, disfarces, brincadeiras, fantasias coloridas e sorrisos inocentes que celebram uma data incontornável da história do País.