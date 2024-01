João Ferreira integra Conselho de Administração da ULS Lezíria

O médico João Ferreira, até agora coordenador da USF Côrtes D’Almeirim, passou a integrar o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria do Tejo, que abrange o HDS e os centros de saúde dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. A nomeação da nova administração da recém-criada ULS da Lezíria foi publicada em Diário da Republica, na segunda-feira, 29 de janeiro.

Tatiana Silvestre, que desde junho de 2019 exercia as funções de diretora do Serviço de Gestão e Planeamento do Hospital Distrital de Santarém (HDS), é a nova presidente do Conselho de Administração. Sucede a Ana Infante, que liderou o CA do Hospital de Santarém desde agosto de 2018 até dezembro 2023 e a nova ULS Lezíria até dia 29 de janeiro.

João Ferreira é o diretor clínico para a área dos cuidados de saúde primários; Ana Rita Paulos é a diretora clínica para a área dos cuidados de saúde hospitalares; Sérgio Domingos é o vogal executivo com o pelouro financeiro ; Hugo Sousa é o vogal executivo proposto pelos municípios abrangidos pela ULS; e João Formiga é o enfermeiro diretor.

João Ferreira colaborou ativamente no ACES Lezíria, em diversos projetos, dando-se destaque na criação Unidade de Saúde Familiar Côrtes D’Almeirim, bem como a diversas colaborações pontuais com o Conselho Clínico de Saúde. Desempenhou funções de Coordenador na USF Côrtes D’Almeirim desde 2021, onde é igualmente Orientador de Formação desde 2022. Tem experiência enquanto Prestador de Serviços na Urgência Geral e de Pediatria do Hospital Distrital de Santarém, bem como em Estruturas Residenciais para Idosos de 2016.

Desempenhou diversos cargos enquanto Dirigente Associativo (Tesoureiro e Gestor de Projetos) da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa) entre 2011-2013. Foi ainda 1º Vogal da Secção do Ribatejo da Ordem dos Médicos para o Mandato 2017-2019 e 2020-2023. Teve ainda Colaboração com a Direção Executiva do SNS em 2023, no Projeto – “Ligue antes, salve vidas”. Foi autor e coautor de diversos trabalhos divulgados em congressos nacionais e internacionais, no âmbito do Cuidados de Saúde Primários.