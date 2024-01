Taça: U. Almeirim vence nas grandes penalidades

Num dos jogos mais aguardados dos oitavos de final da Taça de Ribatejo de Juniores, o U. Almeirim conseguiu uma vitória difícil após estar a perder no tempo regulamentar por dois a zero e com um jogador a menos.



A jogar com menos um desde os 63 minutos e a perder por dois a zero aos 66 minutos, a equipa manteve a postura lutadora e acreditou sempre que era possível. Conseguindo alcançar o empate aos 90 minutos e assim ir para os penalties.



Jogo Emotivo e com muito nervosismo, a sorte sorriu no final mas que vem premiar o muito trabalho realizado diariamente por todos os elementos que fazem parte do plantel e da equipa técnica.