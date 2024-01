Agricultores protestam com tratores nas estradas da região

Os agricultores da região e do país vão manifestar-se com máquinas e veículos agrícolas a partir da 6h00, de quinta-feira, 1 de fevereiro, em várias estradas do distrito, para reclamar melhores condições e a valorização da atividade.

Segundo apurou O Almeirinense, junto de agricultores que vão integrar este protesto, está prevista uma marcha lenta na ponte da Chamusca, que se prevê seguir até ao nó de ligação da A1 com a A23.

A iniciativa partiu do Movimento Civil Agricultores de Portugal, que se diz um “um movimento civil espontâneo e apartidário que une agricultores e sociedade civil em defesa do setor primário”.

Esta manifestação tem por base os cortes nos pagamentos aos agricultores no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC). O movimento destaca que a Política Agrícola Comum (PAC), criada em 1962, é o garante de um “abastecimento estável de alimentos a preços acessíveis”, pelo que exige a “reposição imediata das ajudas” e a “assunção dos compromissos contratualizados”, a revisão do PEPAC e a sua adequação ao país.

Para além destas reivindicações, os agricultores defendem diretrizes de políticas agrícolas com diretrizes de médio e longo prazo, de forma a garantir estabilidade ao setor. Querem ainda uma dotação orçamental adequada a cada setor, ecorregimes adequados a cada território, a convergência para a média da União Europeia, a revisão do calendário de pagamentos e a desburocratização dos licenciamentos (Balcão do Agricultor).

Fatores de produção a preços justos e competitivos, a valorização dos produtos no produtor, a aplicação das mesmas regras para os produtos europeus e de países terceiros e que a Agricultura seja parte integrante do ensino nas escolas, são outros dos pedidos.

C/Lusa