Detido pela GNR por circular com matrícula falsa

Um homem de 21 anos foi detido pelo crime de falsificação de documento, no dia 27 de janeiro, no concelho de Tomar.

Segundo a GNR, os militares da Guarda abordaram um veículo tendo constatado que circulava na via pública com chapas de matrícula falsas, motivo que levou à sua apreensão. No decorrer da ação policial o condutor do veículo foi detido, constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.

A GNR relembra que a chapa de matrícula aposta num veículo a motor é, para efeitos penais, um documento com igual força à de um documento autêntico, pelo que a sua alteração dolosa consubstancia a prática do crime de falsificação ou contrafação de documento, previsto no Código Penal.