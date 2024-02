Apelo aos Jovens

O momento atual é dos jovens, são eles que têm de esclarecer os mais velhos, infelizmente alguns analfabetos ou socio-analfabetos, não por culpa sua, mas sim por falta de oportunidades.

São muitas as dúvidas existentes nos menos esclarecidos, especialmente pelas inverdades deste governo que agora termina o seu ciclo.

Senão vejamos: As pensões e os seus aumentos e a igualdade entre todos os portugueses, como os socialistas tantas vezes apregoam, não passa de uma falácia.

Vou dar um exemplo simples para todos percebermos. Um pensionista que ganhe 300 euros, reforma de miséria, passa a ter um aumento de 6%, a partir de janeiro de 2024 o que equivale a 18 euros, enquanto o que ganha três mil euros, tem um aumento de 5%, o que equivale a cento e cinquenta euros, assim o pensionista de 300 euros, passa a ganhar 318 euros e o pensionista que ganhe 3000 passa a ganhar 3150, o que quer dizer que a diferença passa a ser uma diferença maior.

Esta é a igualdade dos socialistas, em que os pobres estão cada vez mais pobres e os que ganham bem passam a ganhar ainda melhor.

Não acreditem em mentiras, quando o partido socialista diz que Portugal está melhor, os portugueses estão melhor, querem é dizer que alguns portugueses, alias sempre os mesmos, os oportunistas e os pobres estão cada vez pior.

Por isso jovens, pensem no futuro e no dos seus filhos, está na hora da mudança, se querem emigrar ou verem as vossas famílias, passam 20 horas numa urgência sem serem atendidos, mantendo-se inertes, se querem um futuro melhor, então não votem no camarada P.N.S..

António Nunes – PSD Almeirim