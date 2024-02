Muitos me questionam sobre o porquê de votar no Partido Socialista. Nesta edição tentar-vos-ei dar uma breve explicação.

Seria fácil começar pela máxima de António Costa, e que, de facto, é verdade, “só o PS pode fazer melhor do que o PS”, mas prefiro começar por me definir no espectro político português. Esquerda ou Direita? Tendo a considerar-me de Centro-Esquerda, acredito que as empresas privadas têm como primordial objetivo a maximização do seu potencial, que apenas se concretiza por meio do lucro. Contudo, ressalto que essa maximização do potencial, ou seja, o lucro, não pode, nem deve, ser sustentada pela exploração dos trabalhadores. Associada ao ideal do lucro deve sempre figurar a distribuição de riqueza, contribuindo mais aqueles que mais possuem. Público ou Privado? Em empresas de monopólio natural, em setores estratégicos como a energia e a mobilidade, entre outros, deve predominar o domínio público. Em setores como a Saúde e a Educação, aliado ao Serviço Público, deverá coexistir um serviço privado acessível àqueles que possam usufruir e suportar tal opção. E porquê o Partido Socialista? Porque, de facto, acredito num Portugal Inteiro, que não devemos estar condicionados ao meio onde nascemos ou crescemos. Porque acredito num autêntico elevador social, rejeitando a teoria da meritocracia. Porque acredito no Estado Social e que o problema de cada um é o problema de todos!

Assumo-me como socialista por convicção, sem receio de enfrentar desafios. Como afirmou Mário Soares, “Medo todos têm, mas há alguns que o vencem e outros que se deixam vencer”.

Dia 10 de março, VOTO PS!

João Rabita – JS Almeirim