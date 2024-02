Uma Vida Melhor

O círculo eleitoral de Santarém da CDU tem como cabeça de lista Bernardino Soares, sendo que Almeirim tem a representação da ecologista Sónia Colaço na mesma lista, cujo objetivo é devolver um deputado da CDU ao nosso distrito.

Votar CDU é dar a voz que falta ao distrito, é garantir que a população tem voz no parlamento, fazendo ouvir as suas necessidades, pois por experiência, são os deputados da CDU que mantêm coerência, que defendem na Assembleia da República o que defendem no distrito.

A CDU está sempre ao lado do povo e dos trabalhadores nos problemas que sentem na sua vida pessoal e profissional, na necessidade de vias importantes, no desenvolvimento de um sistema de transportes públicos que dê resposta à população.

Nos hospitais e centros de saúde, pela falta de médicos e enfermeiros de família para todos. Diminuir o tempo de espera para conseguirem consulta, bem como o tempo para lhes ser atribuído um médico de família, que no concelho, em muitos casos, contam com largos anos em espera.

Para resolver problemas locais, como melhorar a acessibilidade de transeuntes com mobilidade reduzida em espaços públicos, exemplo da Tapada, onde há dificuldades para acederem à passadeira.

Ou quando é preciso lutar pela limpeza da Vala Real e garantir por via do Orçamento de Estado as verbas para as autarquias atuarem.

Com uma CDU mais forte é possível garantir e potenciar recursos para desenvolver a região, permitindo um desenvolvimento económico e social atrativo e criando condições reais para atrair e fixar população no nosso distrito.

Ana Rita Monteiro – CDU Almeirim