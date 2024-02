Corrida das Pontes mexe com Coruche a 26 de maio

A 18.ª Corrida das Pontes, que integra a 18.ª Corrida da Família, realiza-se a 26 de maio. Organizada pelo Município de Coruche com colaboração técnica da empresa Trilho Perdido, a prova principal compreende um circuito de 10 quilómetros em estrada plana, a que se somam três quilómetros da Corrida da Família, destinada a todos os que desejam participar na festa desportiva pelo prazer de correr ou caminhar, sem intuito competitivo.

A prova terá início às 10 horas com partida e chegada ao Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. Aos cinco e aos 7,5 quilómetros haverá abastecimento de água e, na chegada à meta, fruta e líquidos. Como é habitual, está prevista uma aula prévia de aquecimento. As inscrições são obrigatórias e estão abertas até dia 20 de maio, com descontos até 30 de abril (7,5 euros até 30 de abril e 10 euros de 1 a 20 de maio). Já a participação na Corrida da Família requer inscrição, mas é gratuita.

A correr ou a caminhar, são largas centenas de atletas que participam anualmente nesta grande festa desportiva do concelho. Com início às 10 horas, a Corrida das Pontes tem partida e chegada marcadas no Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos. A Corrida da Família inicia-se pouco depois, às 10h05, com uma aula prévia de aquecimento. Os participantes competem em oito escalões – juniores (18 a 19 anos), seniores (dos 20 aos 34 anos) e seis escalões de veteranos (dos 35 anos a maiores de 60 anos) -, sendo cinco os prémios individuais atribuídos aos cinco primeiros das classificações gerais masculina e feminina. Os três primeiros classificados de cada escalão recebem troféus e aos quartos e quintos classificados são atribuídos medalhões. Também o atleta e a atleta mais velhos que terminem a prova recebem troféus, estando prevista a oferta de lembranças a todos os participantes, desde que cortem a meta.

Por fim, os prémios por equipas compreendem a entrega de troféus às cinco primeiras equipas, das quais pontuam os três primeiros atletas, independentemente de escalão e sexo. O secretariado da prova abre logo às 7h30 no local da partida, onde podem ser levantados os dorsais.

As inscrições, limitadas às primeiras 600 inscrições para a Corrida das Pontes e às primeiras 600 inscrições para a Corrida da Família, são obrigatórias, podendo ser efetuadas online em: www.trilhoperdido.com e www.facebook.com/corridadaspontes.