NERSANT esclarece alterações ao Orçamento de Estado

Com o objetivo de dar a conhecer as alterações previstas ao Orçamento de Estado para 2024 e o seu impacto na comunidade empresarial, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, reuniu 64 participantes num webinar sobre o tema.

Liderado pelo advogado Paulo Lourenço, especialista em Direito Fiscal e Fiscalidade, o webinar, que se realizou no dia 20 de fevereiro, pretendeu, desta forma, discutir as principais alterações e implicações decorrentes da aprovação dos diplomas legais que compõem o Orçamento de Estado para o atual exercício fiscal.

Ao longo da sessão, o orador esclareceu as alterações em sede de IRS – Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares, IRC – Imposto sobre o Rendimento das pessoas Coletivas e IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, para além dos benefícios fiscais e outras medidas tributárias do Orçamento do Estado, como o Programa Mais Habitação, tendo respondido a todas as dúvidas e questões levantadas pelos presentes.

Com 64 participantes, o evento – de participação aberta e gratuita – foi dirigido a associados NERSANT, contabilistas e seus colaboradores, responsáveis de gabinetes de contabilidade e seus colaboradores, diretores financeiros, revisores oficiais de contas, bem como candidatos ao exame para ROC e OCC, numa oportunidade única para o esclarecimento de dúvidas e obter informação sobre as mudanças fiscais e orçamentais mais recentes.