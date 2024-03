Rotary Club de Almeirim promove concerto solidário a favor do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal

O Rotary Club de Almeirim promove um concerto solidário a favor do Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal, no próximo dia 15 de março, pelas 21h00, no Cine Teatro, em Almeirim.

O Núcleo do Ribatejo da Alzheimer Portugal tem em curso um projeto para a modernização e reequipamento das instalações em Almeirim, que visa dotá-las de um espaço que permita atendimento e também a sua estimulação cognitiva e física, a par com o apoio social e psicológico de doentes, curadores e famílias.

Não sendo a estreia na realização de iniciativas desta natureza, este concerto apresenta a novidade de juntar o grupo Indecisa Oficina Musical e a cantora Débora D’Oliveira num concerto inédito e preparado para o efeito que concilia dois estilos e percursos musicais distintos que designaram por “Carapaus e Lebres de Março”.

O concerto, que contará com momentos de animação e surpresa, pretende ser uma ocasião para celebrar a solidariedade e o empenho de homens e mulheres que no exercício diário das suas atividades profissionais têm por missão a construção da igualdade e da paz, seguindo o lema deste ano rotário – CRIAR ESPERANÇA NO MUNDO.

A criação do primeiro clube rotário – o Rotary Club de Chicago – remonta àquela cidade norte-americana e ao ano de 1905, tendo surgido como a resposta imaginada por quatro homens que decidiram juntar-se e colocar ao serviço da sua comunidade as suas capacidades profissionais para combater as desigualdades sociais e na expectativa da construção de uma sociedade mais solidária.

O sucesso do movimento rotário levou à sua expansão pelo mundo inteiro, tendo chegado a Portugal em 1926 com a formação do Rotary Club de Lisboa, por iniciativa e apadrinhamento do Rotary Club de Madrid. O Rotary Club de Almeirim, promotor deste espectáculo, surge em 2003, apadrinhado pelo Rotary Club de Santarém.

Cem anos depois, o trabalho desenvolvido pelo Rotary Internacional continua na ordem do dia, destacando-se o programa para a erradicação da Poliomielite e, muito recentemente, o empenho e actuação que permitiu enfrentar a Covid-19 em regiões com poucas ou nenhumas estruturas para o efeito. Cabe ainda lembrar as milhares de pequenas instalações de captações de água colocadas à disposição de pessoas para quem este recurso era muito escasso ou insalubre, os milhões de consultas materno-infantis que permitem poupar vidas de crianças e mães, sem esquecer a preparação e formação de líderes locais para o reconhecimento da importância do papel da mulher, ou a presença e a acção em locais de catástrofe.

No campo diplomático, e tendo como objetivo a construção da Paz no Mundo, destaca-se o papel do Movimento Rotário na elaboração da Carta da ONU ou no lançamento da Carta dos Direitos do Homem e da Criança, que teve reconhecimento mundial na sua classificação como parceiro da ONU e da UNESCO e ainda a importância do empenhamento rotário no estabelecimento de pontes de diálogo que levaram à assinatura dos acordos israelo-palestinianos de Camp David.

O Rotary Club de Almeirim, fiel aos princípios fundadores, apoia as campanhas nacionais e internacionais promovidas pelo movimento rotário, destacando-se a nível local o apoio à formação de jovens, através da atribuição de Bolsas de Estudo e Prémios artísticos e literários, aos apoios à saúde e à luta pela sustentabilidade ambiental, que envolvem profissionais e jovens a partir dos 14 anos , organizados em Clubes Rotários, Rotaract, Interact, além da organização de clubes parceiros que englobam voluntários não rotários, os NRDC (Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário).