Almeirim marca presença do Loures Open Championship

A Secção de Dança dos 20 Kms participou, nos dias 3 e 4 março, no Loures Open Championship que contava com as provas de WDSF, World Senior I, II, III e IV, Campeonato Nacional absoluto de 10 Danças e Campeonato Nacional de Solos e Grupos. A equipa almeirinense esteve representada com oito atletas levando o município de Almeirim em estreia absoluta a uma competição do género.





A secção de dança 20kms de Almeirim atingiu excelentes resultados, atendendo ao fato de sua existência reportar a apenas ano e meio de actividade, enaltecendo o esforço e empenho dos atletas presentes

Competição SOLOS

15º lugar Solo Juvenil II latinas – Matilde Madeira

10ª (Meia Final)Lugar Solo Junior I latinas – Leonor Madeira

12ª Lugar Solo Junior II Latinas Ana Beatriz

7º Lugar (final) Solo Junior II Latinas Maria Madalena

Competição GRUPOS (escalão com nove grupos com cerca de 90 atletas de todo o país e ilhas)

5ª Lugar Nacional com o grupo de dança sincronizada

Revolution Team:

Maria Madalena Simões

Nádia Sofia

Ana Francisca

Leonor Madeira Pereira

Ana Beatriz Quelhas

Campeonato Nacional 10 danças (Latinas e Standard)

7ºLugar (final) o par composto por Vasco Brás e Alesia Coneac

Uma Jornada de dois dias inteiros de dança, num espetacular ambiente, onde Almeirim esteve em excelente na sua segunda participação em competições nacionais, sendo de congratular o trabalho e entrega dos atletas da secção de dança 20 kms, que contou também com enorme apoio da claque composta por pais e atletas na secção de dança.