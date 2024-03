Trabalhador da construção civil ferido com gravidade em queda num poço de elevador 

Um trabalhador da construção civil ficou ferido com gravidade, na sequência de uma queda com cerca de cinco metros num poço de elevador, na manhã desta terça-feira, 5 de março, no edifício do antigo Clube dos Infantes, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense no local, a vítima estaria a proceder a trabalhos quando, por razões ainda por apurar, caiu do primeiro piso até ao fundo do poço do elevador. O homem, com cerca de 65 anos, terá sofrido fraturas e ferimentos nos membros inferiores, pélvis, tórax e crânio.

A vítima, que se encontrava numa zona de difícil acesso, foi retirada do poço pelos Bombeiros de Almeirim com recurso material de extração rígido.

Após ser retirada, a vítima foi estabilizada no local pela equipa médica da viatura de emergência e reanimação do Hospital de Santarém e, posteriormente, transportada para o Hospital de Santarém.

Nas operações de socorro no local estiveram seis elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por duas viaturas, e a equipa da VMER do Hospital de Santarém.

A GNR tomou conta da ocorrência e a ACT foi acionada para o local para investigar as causas deste acidente de trabalho.

O edifício está a ser convertido em Lar de 3ª idade.