Karate Open da Lourinhã: Atletas de Benfica destacam-se

No passado domingo, dia 3 de Março, a Seleção da Associação Amicale Karaté – Portugal Martial Arts (AK-PMA) esteve presente no Karate Open da Lourinhã com 11 atletas convocados . Três dos atletas pertencem ao Centro de Karaté Amicale de Almeirim do Dojo de Benfica do Ribatejo.

Um torneio de cariz nacional, com cerca de 400 atletas inscritos e mais uma vez deixámos a nossa marca com o atleta de Kata Infantil Masculino, Duarte Jordão conquistando o 3º lugar.

Carlota Baptista outra das atletas convocadas deu luta, sem pódio mas com muita garra e mais vontade da conquista no próximo torneio.

Por ultimo o atleta Matias Pedro, também convocado, infelizmente sofreu uma lesão o que o impediu de competir.

Na totalidade a Amicale Karate (AK_PMA) conquistou seis pódios. Um resultado extraordinário que esperamos manter já no próximo dia 17 de Março em Alcabideche.

“Mais uma vez, tivemos a oportunidade de assistir à evolução dos atletas portugueses no mundo do Karaté. A qualidade e exigência está a um nível muito alto. A nós só nos compete continuar a trabalhar e mostrar que o nosso concelho tem atletas de excelência”, sublinha o clube.