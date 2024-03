Homem detido pela PSP por posse ilegal de arma e extorsão

Um homem, de 68 anos de idade, foi detido pela PSP pelos crimes de posse ilegal de arma e extorsão, no passado dia 6 de março, em Santarém.

Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da PSP, assinala que recebeu um alerta do filho da vítima, de que “a sua mãe estaria a ser alvo de agressões por um indivíduo do sexo masculino e que correria risco de vida”.

A PSP acionou os meios policiais disponíveis, no imediato, e à chegada ao local deparou-se com o suspeito, a vítima, dois) menores do sexo feminino e outros três indivíduos do sexo masculino.

“O suspeito estaria a tentar extorquir uma quantia monetária à vítima por meio de violência e foi intercetado e detido por esta Polícia”, refere a mesma nota.

Os operacionais revistaram o suspeito e apreenderam uma arma de fogo, Cal. 6,35mm; 18 munições Cal. 6,35mm; uma Barra de ferro com 50cm de comprimento; um caderno com anotações várias e um veículo ligeiro de passageiros.

O detido foi constituído Arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo recolhido aos quartos de detenção desta Polícia a fim de ser presente hoje, para 1º Interrogatório Judicial.