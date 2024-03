Excursões canceladas

No início do mês foram canceladas as visitas de estudo que estavam programadas, nas escolas de Almeirim.



O JORNAL O ALMEIRINENSE teve acesso a um documento que justifica o cancelamento com o facto das transportadoras contactadas não apresentarem condições compatíveis, nomeadamente horas propostas, preços e autocarros necessários.



Os encarregados de educação, em alguns casos já tinham feito os pagamentos, mas receberam o dinheiro de volta.