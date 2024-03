O Centro de Karaté Amicale de Almeirim esteve presente em mais um Torneio. Desta vez no Karaté Open Juvenil de Alcabideche, onde foram convocados sete atletas dos Dojos de Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim, pela Seleção Amicale Karaté – Portugal Martial Arts (AK -PMA), mas infelizmente por motivos de saúde e pessoais, três dos atletas não conseguiram comparecer.

Tratou-se de mais um torneio de cariz nacional, com 400 atletas inscritos até aos 13 anos de idades e com grande qualidade e exigência.

Ainda assim, o Centro de Karaté Amicale de Almeirim conseguiu trazer um lugar de pódio e dois quintos lugares. Foram eles:

Duarte Jordão: 1º Lugar de Kumite Infantil Masculino -30Kg;

Duarte Jordão: 5º Lugar de Katas Infantil Masculino;

Carlota Baptista: 5º Lugar de Katas Infantil Feminino;

“Podemos dizer que a qualidade que atualmente é apresentada no mundo do Karaté está muito elevada. Neste momento existem excelentes atletas na competição nacional, e o que mais me orgulha, é termos atletas do nosso centro com esse nível”, destaca o Mestre Paulo Jordão.