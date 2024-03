Águas do Ribatejo promovem rota da inclusão com os utentes do CRIAL

A Águas do Ribatejo, empresa intermunicipal responsável pelo abastecimento e saneamento na região, promove esta sexta-feira, 22 de março, a rota da inclusão com utentes do Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) e alunos das escolas dos sete concelhos que integram a empresa, no Dia Mundial da Água.

O programa começa com uma Visita à Estação de Tratamento de Água na Central de Águas de Almeirim onde é tratada a água que chega às escolas e residências dos visitantes. Crianças e jovens vão poder ver, ouvir, sentir, cheirar e saborear a água.

Sim, neste dia, a água terá sabor. A AR adiciona laranja, limão, morango, hortelã ou frutos vermelhos na água da torneira. Os produtos biológicos provenientes da terra conferem sabor à água da rede pública a gosto de cada participante e sem adição de corantes. E porque a água vai abrir o apetite, segue-se um piquenique sustentável e amigo do ambiente no Jardim da Zona Norte.

Durante a tarde de sexta-feira, 22 de março, utentes do CRIAL visitam a Estação de Tratamento de Águas Residuais ETAR de Almeirim/Alpiarça na Goucha, onde são tratados os “esgotos” provenientes dos dois concelhos.

A Rota da Inclusão promovida pela AR percorre os concelhos que integram a AR: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

“Porque TODOS SOMOS ÁGUA e a AR-ÁGUAS DO RIBATEJO é uma empresa inclusiva com responsabilidade social e ambiental”, explica Francisco Oliveira Presidente do Conselho de Administração da AR.

No Dia Mundial da Água todas as escolas do universo AR estarão envolvidas em atividades alusivas ao Ciclo Urbano da Água de Porto Alto a Torres Novas, são milhares de alunos e professores a trabalhar a água como ela merece num território de 3200 km2 e com 140 mil consumidores.

À noite estamos todos desafiados a fechar a torneira entre as 22h00 e as 23h00 seguindo o apelo da H2OFF, campanha da APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água onde os clientes e consumidores são convidados a manter as torneiras fechadas durante uma hora.

Com este gesto simples será possível estimar a quantidade de água que consumimos diariamente sem darmos conta.

A comemoração do Dia Mundial da Água estende-se até ao final do mês nos concelhos integrantes da AR com plantação e rega de árvores com recurso a águas aproveitadas das chuvas e reutilizadas após tratamento nas ETAR;

Haverá também debates sobre a importância da água e visitas de estudo a Estações de Tratamento de Água ETA para consumo humano e Estações de Tratamento de Águas Residuais ETAR que cuidam das águas cinzentas após utilização.

A AR promove ainda campanhas de sensibilização para o bom uso da água nas redes sociais e órgãos de comunicação social (rádios, jornais e on line) locais e regionais e fará a divulgação de vários vídeos sobre os sistemas de abastecimento e saneamento com projetos de inovação no canal Youtube da AR e no Facebook.

Neste Dia Mundial da Água brindemos com água da rede pública por um planeta mais sustentável.