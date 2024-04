No ano em que se assinala o 50º aniversário da revolução de Abril, que libertou Portugal de 48 anos de ditadura, os portugueses elegeram para a AR uma maioria de deputados que, nada tendo a ver com valores de Abril (antes pelo contrário) desencadeará uma ofensiva contra o regime democrático, as instituições e a própria Constituição.

O Presidente da República decidiu dissolver a AR duas vezes em 2 anos sem esgotar as outras soluções previstas na Constituição. A primeira em consonância com o PS; a última em consonância com a sua agenda e família políticas. Uma coisa é certa: não foi a preocupação com os interesses do povo nem do país!

O resultado das eleições é inseparável das opções da governação do PS, em particular nos anos de maioria absoluta, com as quais gerou injustiças, descontentamento e insatisfação por parte dos trabalhadores e do povo, favorecendo o discurso demagógico da extrema-direita.

O resultado da CDU, perdendo votos e deputados eleitos, é negativo, mas não deixa de constituir uma expressão de resistência face à hostilidade, menorização e prolongada falsificação das posições do PCP, baseados em preconceitos anti-comunistas.

Teremos uma nova solução governativa com a bênção do Sr. PR. Vai traduzir-se no ataque aos direitos dos trabalhadores, agravamento das condições de vida do povo e na degradação ainda maior dos serviços públicos. Isso é certo!

Para os combater e impedir a concretização das suas políticas gravosas e lesivas dos interesses dos trabalhadores e do povo em geral, contarão com a iniciativa, intervenção e resistência da CDU.

A luta continuará por uma vida melhor e em defesa da liberdade e da democracia. Por Abril!

José Coutinho Lopes – CDU Almeirim