No domingo passado, a AD conquistou mais mandatos que o PS. Tendo a AD ganho as eleições, mesmo sem maioria absoluta, tem legitimidade para ambicionar formar governo.

Como sabemos, o resultado destas eleições torna impossível coligações tanto de um bloco de esquerda como de um bloco de centro-direita. O Chega, juntamente com o PSD ou juntamente com o PS, pode fazer passar as medidas que quiser. Basta 2 destes 3 partidos para que haja maioria em qualquer votação no Parlamento.

Os partidos têm que assumir as suas responsabilidades. À AD cabe formar governo. Ao PS, tal como disse Pedro Nuno Santos na noite eleitoral, cabe liderar a oposição. E o Chega não pode exigir que o PSD queira fazer uma coligação forçada quando, desde a primeira hora, o PSD sempre afirmou que nunca o faria.

O que não pode acontecer é uma luta de egos em que o partido que não fica em primeiro nas eleições passa a ser contra tudo e contra todos. Não está disponível para dialogar com ninguém e não quer fazer consensos com ninguém em nenhum tema. Isso é prejudicial para todos os Portugueses.

Democracia é diálogo e a busca de pontos em comum. O normal numa democracia é que, no Parlamento, haja votações aprovadas por mais que um partido e que estes procurem pontos de entendimento. Eu não estranharia que houvesse votações em determinados temas, em que o PS e o Chega votassem favoravelmente e o PSD contra. Ou até que o PSD e o PS pudessem, conjuntamente, aprovar algumas medidas.

Em democracia temos de abraçar grande responsabilidade. O que significa que os resultados têm de ser acatados, sejam eles quais forem, e que os partidos devem dialogar e tentar encontrar pontos comuns entre eles. Medida a medida, votação a votação. Para que o país possa progredir. A bem de todos.

João Lopes – PSD Almeirim