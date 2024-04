Homem de Almeirim encontrado morto num poço no Frade de Cima

O corpo de Norberto Cardoso, de 43 anos, foi encontrado morto no interior de um poço na noite de segunda-feira, 1 de abril, na localidade de Frade de Cima, concelho de Alpiarça.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, na noite de sábado, dia 30 de março, Norberto comunicou à mãe que ia à Zona Norte beber cafe e desde essa altura ficou incontactável. A mãe acabou por alertar as autoridades para o desaparecimento na segunda-feira, dia 1 de abril, tendo a GNR encetado diligências para encontrar o desaparecido.

Uma das buscas recaiu sobre uma propriedade de Norberto Cardoso, no Frade de Cima, e foi aí que foi o homem foi encontrado já cadáver.

No local estiveram sete elementos dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, apoiados por três viaturas, que procederam à retirada do corpo do poço, tendo a VMER do Hospital de Santarém verificado o óbito no local. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Novas.

O ALMEIRINENSE sabe que estão descartados os indícios de crime.

Norberto Cardoso vivia com a mãe no Pupo, em Almeirim, e trabalhava numa empresa de Vale da Pinta, Cartaxo.