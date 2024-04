Bragança 100 jogos: “Estou muito feliz”

Daniel Bragança chegou aos 100 jogos de Leão ao peito. Esse registo foi atingido no jogo de sábado, no triunfo por 2-1 frente ao Benfica.



“Acho que não podia pedir melhor jogo para fazer os 100 jogos, num dérbi com uma vitória da maneira que foi, da importância que teve. Ainda não consigo assimilar bem as palavras na minha cabeça, porque o jogo acabou há muito pouco tempo, mas estou muito feliz. As emoções ainda são muitas na nossa cabeça e estou mesmo muito feliz, ainda mais feliz por ser num dérbi, o Sporting ganhou e acho que foi uma bela maneira para recordar os meus 100 jogos pelo Sporting Clube de Portugal”, disse, em entrevista rápida à Sporting TV.



O próprio explicou que estes três pontos foram fundamentais, mas afirmou que o mais importante ainda está por vir, colocando já o foco em Barcelos: “É o jogo a jogo, aquela conversa que é sempre a mesma, mas que é a realidade. Claro que estamos conscientes que este passo foi muito importante, mas ainda falta muita jornada. Ainda temos um jogo a menos e temos a experiência suficiente para saber que isto não acabou. Vamos aproveitar esta noite para festejar a vitória, amanhã recuperar e treinar os que jogaram menos, depois aproveitar a folga e voltar na máxima força para a próxima jornada.”