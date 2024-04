Fersant volta a ser realizada na FNA

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém está já a preparar a 35.ª edição da FERSANT – Feira Empresarial da Região de Santarém, certame empresarial que acontece entre os dias 8 e 16 de junho. Este ano, a feira volta a ser realizada em conjunto com a FNA – Feira Nacional da Agricultura, no CNEMA em Santarém.



A FERSANT vai muito além de um simples certame empresarial, destacando-se como um espaço de networking empresarial. Ao longo dos anos, o certame tem-se consolidado como um importante ponto de encontro para trocas comerciais e partilha de conhecimento entre as empresas da região do Ribatejo. Uma das principais vantagens da participação na FERSANT é a oportunidade de ampliar a carteira de clientes.



O evento, que acolhe um público empresarial, é um centro privilegiado de contactos comerciais, possibilitando encontros entre clientes e fornecedores, tanto atuais quanto potenciais, além de agentes e distribuidores. As empresas participantes na FERSANT podem aproveitar a presença no certame aumentar a sua carteira de clientes, fornecedores ou distribuidores, incrementar as vendas, reduzindo os custos por contacto, bem como para trabalhar a fidelização de clientes através de atendimento personalizado e sondagem de necessidades e expetativas. Outros pontos relevantes são a promoção da inovação e novos produtos/serviços, a realização de atividades de benchmarking para atualização sobre o mercado, e a combinação de elementos como forças de venda, publicidade e promoção.



É, desta forma, uma excelente ação de marketing e relações públicas, servindo como plataforma para a promoção da imagem de marca e prestígio dos produtos, através da transmissão de mensagens sobre as apostas das suas estratégias e políticas em matéria de qualidade, meio ambiente, inovação, diversificação, flexibilização produtiva e desenvolvimento de tecnologias de ponta.



À semelhança dos últimos anos, a FERSANT realiza de 8 a 16 de junho, no CNEMA, em Santarém, simultaneamente à Feira Nacional da Agricultura, sinergia que lhe permitiu crescer e acrescentar valor à iniciativa. Paralelamente, realiza-se a FERSANT Digital, que decorre até ao final do mês de junho. Neste momento estão abertas as inscrições para as empresas interessadas em garantir o seu espaço de exposição. Para mais informações, condições de participação e inscrição, os interessados devem contactar a Direção de Associativismo da NERSANT através dos contactos da@nersant.pt ou 249 839 507.