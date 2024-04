4ª edição dos “Petiscos & Vinhos do Tejo” em Santarém

A Câmara de Santarém está a organizar a 4ª edição dos “Petiscos & Vinhos do Tejo” para celebrar a gastronomia local e os vinhos produzidos e certificados pela comunidade vitivinícola “Vinhos do Tejo”.

O evento, que decorre até dia 5 de maio, conta com a participação de 27 espaços de restauração/gastrobares na zona urbana de Santarém, com destaque para o restaurante “Ó Balcão”, que conquistou, no passado mês de fevereiro, uma estrela Michelin.

De acordo com a nota de imprensa, os restaurantes e gastrobares participantes terão a oportunidade de servir ao público um petisco e um copo de vinho da região dos Vinhos Tejo pelo preço de 10€.

Os visitantes terão igualmente a oportunidade de adquirir vouchers com desconto no Posto de Turismo de Santarém e participar no passatempo “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo”, que incentiva o público a visitar diferentes espaços de restauração e apreciar o maior número possível de petiscos e vinhos da região ribatejana (Os primeiros 15 participantes a visitar 10 restaurantes serão premiados com três garrafas de vinho do Tejo).