“Conversas entre Mulheres… Filhas de Abril” no Cine Teatro de Almeirim

O Cine Teatro de Almeirim recebeu, no dia 10 de abril, o Colóquio “Conversas entre Mulheres… Filhas de Abril” destinado a todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) e convidados.

Foram oradoras deste evento Maria Emília Moreira, vereadora da Educação e professora e Emília Piscalho, do Gabinete da Educação da Câmara Municipal de Almeirim.

Em conversa com a assistência, Maria Emília Moreira, falou da sua experiência enquanto aluna no período da ditadura. Deu vários exemplos de como eram as aulas naquele período, destacando a separação entre rapazes e raparigas, professores e professoras e os castigos que eram aplicados na altura. A autarca incentivou ainda os alunos presentes a continuar a estudar, dando como exemplo o percurso académico dos seus filhos, que se conseguiram formar em diferentes áreas.

Emília Piscalho, recordou a vida do seu sogro, que foi preso no tempo ditadura, tirando-o da presença do filho com apenas dois anos. Emília destaca a dificuldade sentida pelo seu marido, com a ausência forçada do pai. Apesar de todas as dificuldades, o marido conseguiu concluir os estudos. A oradora repetiu o apelo aos jovens para continuarem a estudar.

José Carreira, diretor da Escola Secundária Marquesa da Alorna, encerrou a atividade com um agradecimento a todos os envolvidos na mesma e incentivou os seus alunos a prosseguirem os estudos.

O principal objetivo desta atividade tem por base as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, no AEA. A iniciativa contou ainda com a animação do Clube das Artes do AEA.