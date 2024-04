Os Amigos da Natureza de Alpiarça são a nova associação de Alpiarça

Auditório da Câmara Municipal de Alpiarça recebeu, no passado dia 19 de abril, a Assembleia Geral Eleitoral da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA). Esta nova associação do concelho de Alpiarça tem por objetivo desenvolver atividades de sensibilização e educação ambiental como também o estudo, a divulgação e a proteção da riqueza natural do Concelho de Alpiarça.

Ao primeiro ato eleitoral, organizado pela Comissão Instaladora, candidatou-se uma única lista, que foi eleita por voto secreto, obtendo a totalidade dos votos entrados em urna. Assim, os Corpos Gerentes da AANA ficaram constituídos pelos seguintes associados:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Fernando Rodrigues Louro; Primeiro Secretário: Ana Paula Charneco Gaudêncio; Segundo Secretário: Rosa Maria Vital Bernardino Canoso

DIREÇÃO

Presidente: Joaquim José Agostinho do Nascimento; Secretário: João Francisco Padre Galante; Tesoureiro: Mário João Noronha dos Santos; Vogal: Ana Isabel da Silva Mendes; Vogal: João Pedro Costa Arraiolos; Vogal: Teresa Maria Santos Fonseca; Vogal: Valdemar Cinturão Ferreira

CONSELHO FISCAL

Presidente: Fernando Manuel Pereira Jorge; Secretário: Artur Jorge Fernandes Sanfona; Relator: João Florêncio Toucinho

No mesmo dia, após a formalização da tomada de posse dos novos Corpos Gerentes e de acordo com a respetiva convocatória, realizou-se a Assembleia Geral para análise, discussão e votação do Regulamento Interno e do Plano de Atividades e Orçamento para 2024, documentos que foram aprovados por unanimidade.

Os Amigos da Natureza de Alpiarça, inicialmente uma secção da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, decidiu organizar-se em associação para melhor concretizar os seus objetivos. A constituição da Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA), com a assinatura da escritura pública, realizou-se no dia 8 de março no Cartório Notarial Privado de Alpiarça. A AANA tem como objetivos promover não só atividades de sensibilização e educação ambiental como também o estudo, a divulgação e a proteção da riqueza natural do Concelho de Alpiarça.

No âmbito da sua atividade, estão já a decorrer visitas programadas à Reserva Natural Local do Paul da Gouxa envolvendo jovens em idade escolar, nomeadamente do Agrupamento de Escolas José Relvas, de Alpiarça. A AANA prevê, também, organizar passeios na natureza, sessões de anilhagem de aves, observação de cogumelos, monitorização de borboletas noturnas, libélulas, borboletas diurnas, mamíferos e aves e passeios destinados ao desenho e à fotografia da natureza.