Pedro Sousa e Silva distinguido como Profissional do Ano

Pedro Sousa e Silva foi distinguido como profissional do ano pelo Rotary Club de Almeirim, no passado dia 19 de abril, numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Almeirim.

O farmacêutico e membro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim foi distinguido, segundo o Rotary Club de Almeirim, em reconhecimento das qualidades profissionais, humanas, de liderança, éticas e de trabalho em prol da comunidade que fazem dele um exemplo a seguir.

Pedro Sousa e Silva, também administrador do Jornal O Almeirinense, mostra-se orgulhoso por este reconhecimento, que partilha com as suas equipas de trabalho.

“Normalmente, nunca são dadas [estas distinções] assim a pessoas tão jovens como eu, mas não deixa de ser um orgulho, essencialmente é um orgulho”, destaca o profissional

“A verdade é que este prémio não é meu. Este prémio é nosso, é de todas as equipas que hoje aqui represento”, conclui.

A ajuda à população e o dinamismo durante o período crítico da pandemia Covid-19 foram também importantes para tal reconhecimento.