Almeirinense participa na reconstituição histórica

Várias viaturas que fizeram a história da Revolução dos Cravos foram recuperadas e integraram as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, participando no dia 24 na simulação que recriou a saída da Escola Prática de Cavalaria de Santarém rumo a Lisboa e, no dia 27, a chegada da mesma coluna a Santarém.

No dia 25 de Abril, foi reconstituído o percurso desde a tomada do Terreiro do Paço até à Pontinha. O JORNAL O ALMEIRINENSE testemunhou este percurso e na comitiva estava António Conceição que se associou às comemorações do 25 Abril.